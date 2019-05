Halle (Saale)

Kunsthochschule zeigt Schau über Biokunststoffe

06.05.2019, 17:46 Uhr | dpa

Von der Tasse aus Kaffeesatz bis zum Werkstoff aus Hühnerei: In der Ausstellung "Bio, Kunststoff - oder beides?" werden demnächst an der Kunsthochschule in Halle Ideen zur Nutzung von Naturmaterialien und deren Verwertung gezeigt. Es seien 16 Arbeiten von angehenden Künstlern und Designern der Kunsthochschule sowie Exponate aus der Schweiz zu sehen, sagte eine Sprecherin der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle am Montag. Anliegen sei es, Alternativen zu Kunststoffen aufzuzeigen, die zum Beispiel für Verpackungen und Einweggeschirr verwendet werden.

Zugleich gehe es um die Frage, wie nachhaltig etwa Einweggeschirr aus Naturmaterialien sei. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Gewerbemuseum Winterthur, der Zürcher Hochschule der Künste sowie dem Schweizer Netzwerk Material-Archiv. Sie ist von Mittwoch an bis zum 5. Juli zu sehen.