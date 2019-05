Rudolstadt

Zielfahnder spüren Mordverdächtigen in Prag auf

06.05.2019, 17:55 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger, der wegen eines mutmaßlichen Mordes in Rudolstadt gesucht wurde, ist in Prag festgenommen worden. Der Mann wurde inzwischen nach Deutschland gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, den Tod eines 68 Jahre alten Mannes im Mai 2017 verursacht zu haben. Zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen soll der junge Mann dem 68-Jährigen und einen weiteren 49-Jährigen in Rudolstadt (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) ein Auto zum Kauf angeboten haben - zu vermeintlich besonders günstigen Konditionen.

Als die beiden potenziellen Käufer mehrere Tausend Euro Bargeld für den Autokauf übergaben, flüchtete der 20-Jährige laut Polizei mit dem Geld in einem Wagen. Die beiden getäuschten Männer aus dem Saale-Holzland-Kreis sollen versucht haben, den Pkw zu stoppen. Dabei wurden beide verletzt - der 68-Jährige so schwer, dass er später starb.

Der mutmaßliche Täter flüchtete ins Ausland, wo ihn die Zielfahnder des Thüringer Landeskriminalamtes ausfindig machten. Inzwischen sitzt er im Gefängnis. Gegen ihn gab es laut Polizei einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Mord und Betrug.