Freital

Mutmaßlicher Dealer versteckt Drogen nach Unfall in Gebüsch

06.05.2019, 18:06 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Dealer hat in Freital erfolglos versucht, nach einem Unfall Drogen vor der Polizei zu verstecken. Der 18-Jährige hatte am Sonntagabend beim Linksabbiegen einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto verursacht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Unfallaufnahme habe ein Zeuge berichtet, dass der junge Mann schnell noch eine Tasche in einem Gebüsch versteckt habe. Darin fanden die Polizei fast 200 Gramm Cannabis und eine kleine Menge Crystal. Zudem sei der 18-Jährige das Auto unter Einwirkung von Cannabis gefahren. Er hat sich damit mehrere Anzeigen eingehandelt.