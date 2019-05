Bremen

Bremen: Passagierflugzeug fällt nach technischer Störung aus

06.05.2019, 20:54 Uhr | dpa

Die Aufschrift "BRE - Bremen Airport" an der Glasfront eines Parkhauses am Flughafen Bremen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein aus Paris kommendes Passagierflugzeug der zur Airfrance gehörenden Airline Hop! hat vor der Landung in Bremen eine technische Störung gemeldet. Die Maschine des brasilianischen Herstellers Embraer sei am Montag auf dem Flughafen gelandet, wobei dann zusätzlich ein Schaden an der Bremsanlage entstanden sei, wie eine Flughafensprecherin auf Anfrage mitteilte. Welcher Art die vorangehende technische Störung war, konnte sie aber nicht sagen. Die Passagiere hätten das Flugzeug völlig normal verlassen können. Allerdings müsse die Maschine nun repariert werden, weshalb die für den Rückflug nach Paris gebuchten Passagiere auf andere Flüge verteilt werden mussten.