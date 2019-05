Fürth

Vier-Tore-Party in Fürth: 1. FC Köln wieder erstklassig

06.05.2019, 22:24 Uhr | dpa

Überglücklich streiften sich die Bundesliga-Rückkehrer des 1. FC Köln ihre Aufsteiger-T-Shirts über und jubelten vor ihren auf den Rasen gelaufenen Fans. Um 22.17 Uhr war es endlich vollbracht: Der "Effzeh" ist zurück! Mit einer Tore-Party hat Köln vorzeitig seinen sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. 373 Tage nach dem Absturz aus der Eliteklasse sind die Rheinländer durch ein überlegenes 4:0 (3:0) bei der SpVgg Greuther Fürth sogar von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga nicht mehr zu verdrängen. Nach dem perfekten Einstand unter Interimstrainer André Pawlak am Montagabend durften sich die Kölner auf eine kurzweilige Party-Nacht im Bus zurück in die Heimat freuen.

Pawlak dankte zunächst einmal seinem Vorgänger - und lobte dann seine Jungs. "Markus Anfang und das Trainerteam haben einen großen Anteil an diesem Aufstieg. Ich hab's - wir haben es jetzt über die Ziellinie gebracht", meinte er. "Sicher bin ich stolz auf die Jungs, Riesen-Glückwunsch und ein großes Kompliment an die Mannschaft."

Vor 12 520 Zuschauern räumten Torjäger Jhon Cordoba mit einem Dreierpack (8., 41., 65. Minute) und unfreiwillig Daniel Steininger (20./Eigentor) früh alle Restzweifel am sechsten Aufstieg nach 2000, 2003, 2005, 2008 und 2014 aus. Für Cordoba waren es die Saisontore 18, 19 und 20. Nach vier Spielen ohne Sieg haben die mutlosen Fürther hingegen trotz sechs Punkten Vorsprungs auf Relegationsrang 16 den Klassenerhalt rechnerisch noch immer nicht gepackt.