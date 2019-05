Erfurt

Petitionsausschuss des Landtages überreicht Jahresbericht

07.05.2019, 01:51 Uhr | dpa

Hunderte Petitionen von Bürgern erreichen jedes Jahr den Petitionsausschuss des Thüringer Landtags. Details zur Arbeit des Gremiums im vergangenen Jahr sollen heute in Erfurt bekannt gegeben werden. Dann übergibt der Ausschussvorsitzende Michael Heym (CDU) den Jahresbericht an die Landtagspräsidentin Birgit Diezel. Prinzipiell kann jeder Bitten und Beschwerden an den Petitionsausschuss richten - unabhängig von Staatszugehörigkeit oder Alter. Im Jahr 2017 beschäftigte sich der Ausschuss mit 1125 Petitionen. Nach Heyms Angaben waren darunter auch viele von Thüringer Häftlingen.