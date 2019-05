Besigheim

Spätfrost, Dürre, Hagel: Klimawandel treibt Winzer um

07.05.2019, 02:00 Uhr | dpa

Weintrauben der Sorte Riesling hängen in einem Weinberg nahe Heilbronn an einer Rebe. Foto: Sebastian Gollnow/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Winzer im Südwesten wollen und müssen sich an den Klimawandel anpassen. Was zu tun ist, damit auch künftig Trollinger und Riesling in die Flasche kommen, diskutiert der Weinbauverband Württemberg heute bei seiner Mitgliederversammlung in Besigheim (Kreis Ludwigsburg). Verbandspräsident Hermann Hohl nannte vorab den Bau von Bewässerungsanlagen als eine Möglichkeit. Durch Beregnung könnten Schäden durch späte Fröste vermieden werden. Über Dürreperioden würde eine Bewässerung der Weinstöcke hinweghelfen. Allerdings könnten die Winzer die notwendigen Investitionen nicht alleine stemmen, sagte Hohl. Hier wären Hilfen von Land, Bund und EU nötig.