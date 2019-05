Hamburg

Verfassungsgericht: Volksbegehren zum Pflegenotstand

07.05.2019, 02:00 Uhr | dpa

Das Hamburgische Verfassungsgericht verkündet heute das Urteil über die Zulässigkeit des "Volksbegehrens gegen den Pflegenotstand". Eine Volksinitiative mit dem Ziel, durch eine Änderung des Hamburger Krankenhausgesetzes in den Kliniken für mehr Personal und eine bessere Pflegequalität zu sorgen, hatte im März vergangenen Jahres die erforderliche Zahl an Unterstützern zusammenbekommen. Da die Bürgerschaft die Vorlage nicht als Gesetz verabschiedete, beantragten das "Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus" ein Volksbegehren. Der Senat rief daraufhin das Verfassungsgericht an, weil er höherrangiges Recht in Gefahr sieht.

In der mündlichen Verhandlung Mitte April hatte Verfassungsgerichtspräsident Friedrich-Joachim Mehmel noch keine klare Tendenz erkennen lassen. Ein Knackpunkt dürfte die Gesetzgebungskompetenz sein, die der Senat in der Frage des Krankenhauspersonals nicht bei der Stadt, sondern beim Bund sieht.