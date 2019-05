Mainz

Byzanzforschung in Mainz wird weiter ausgebaut

Seit 566 Jahren ist das Byzantinische Reich untergegangen - die Erforschung dieser Kultur im östlichen Mittelmeerraum ist aber aktueller denn je. Zum besonderen Zentrum der Byzanz-Forschung hat sich Mainz entwickelt: Der Leibniz-WissenschaftsCampus zum Thema "Byzanz zwischen Orient und Okzident" hat von der Leibniz-Gemeinschaft die Zusage erhalten, mit der Förderung von mehr als 1,1 Millionen Euro seine Forschungen zumindest bis Mitte 2023 weiterzuführen und auszubauen.

In dem 2011 gestarteten Forschungsverbund wirken das Leibniz-Forschungsmuseum Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM), die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU), das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, das Landesmuseum Mainz und das Rheinische Landesmuseum Trier zusammen. In der jetzt Mitte dieses Jahres beginnenden zweiten Förderphase kommt noch die Goethe-Universität Frankfurt zum gemeinsamen WissenschaftsCampus dazu.

Das Byzantinische Reich habe in seinem 1100-jährigen Bestehen maßgeblich die Geschichte Europas und des Nahen Ostens bis in die Gegenwart hinein geprägt, erklärte die Sprecherin des WissenschaftsCampus und RGZM-Direktorin Alexandra Busch. In der orthodoxen Kirche wirke das byzantinische Vermächtnis bis heute nach. "Aber auch die Trennung des Mittelmeerraumes in eine christliche und eine muslimisch geprägte Sphäre oder die Mechanismen nationaler Identitätskonstruktionen in Russland oder Serbien sind ohne Berücksichtigung von Byzanz nicht verständlich."

Die Byzanzforscher wollen in den nächsten vier Jahren besonders die vielfältigen kulturellen und historischen Verbindungen zwischen Europa und dem Nahen Osten in den Blick nehmen. Der üblichen Betonung von Unterschieden zwischen Ost und West, christlich und islamisch, wollen die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse zu einem gemeinsamen Kultur- und Kommunikationsraum entgegenstellen, wie der WissenschaftsCampus anlässlich der Förderentscheidung mitteilte.

Begegnungen zwischen der byzantinischen und der arabischen Kultur behandelt bereits ein in diesem Jahr erschienener Sammelband mit dem Titel "Ambassadors, Artists, Theologians. Byzantine Relations with the Near East from the Ninth to the Thirteenth Centuries". Darin beschäftigt sich etwa der US-Forscher Sidney Griffith mit Übersetzungen aus dem Griechischen ins Arabische.

Der Leibniz-WissenschaftsCampus Byzanz führe Archäologie, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Theologie und Musikwissenschaft zusammen, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) anlässlich der neuen Förderzusage. "Gemeinsam entwickeln sie neue Perspektiven auf aktuelle gesellschaftliche und politische Herausforderungen. Ausgehend von Mainz sei es mit dem WissenschaftsCampus gelungen, das größte Zentrum für Byzantinische Studien in Deutschland zu etablieren.

Am 16. Mai beginnt in Mainz eine internationale Fachkonferenz des WissenschaftsCampus über religiösen Austausch und Identitäten in Europa. Die Teilnehmer wollen etwa über die Frage beraten, wie Vorstellungen von anderen Religionen entstanden und welche Rolle dies für die Entstehung einer eigenen Identität spielte.