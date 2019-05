Wiesbaden

Puttrich: Persönliche Betroffenheit schwerer erkennbar

07.05.2019, 05:56 Uhr | dpa

Das vergleichsweise geringe Interesse der Menschen an Europawahlen liegt laut Hessens Europaministerin Lucia Puttrich daran, dass die persönliche Betroffenheit nicht so leicht erkennbar ist. Bei Landtagswahlen sei auch die politische Auseinandersetzung wesentlich direkter, sagte die CDU-Politikerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "Auch die Themen sind wesentlich direkter und für die Bürger leichter fassbar. Dadurch wird die Zuspitzung einfacher."



Der Einzelne könne bei Landtagswahlen besser erkennen, wo er betroffen ist. "Das steigert das Interesse", sagte Puttrich. "Und ich glaube, das ist ein Grund, warum bei einer Landtags- oder Bundestagswahl die Menschen eher zur Wahl gehen als bei der Europawahl." Die besonders hohe Beteiligung bei der Bundestagswahl habe aber auch damit zu tun, dass die Medien intensiver und zugespitzter über die Themen und über Kandidaten berichteten als bei einer Europawahl.

Die Wahlbeteiligung in Hessen lag bei der Landtagswahl 2018 bei 67,3 Prozent und bei der Bundestagswahl 2017 bei 77 Prozent. Bei der Europawahl 2014 hatten sich nur 42,2 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt.

Den geringen Bekanntheitsgrad der Kandidaten für das EU-Parlament hält die Ministerin nicht für das Kernproblem: "Die Bekanntheit allein entscheidet ja nicht über das Wahlergebnis. Es geht um Inhalte." Aber: "Es ist hilfreich, sich bekannt zu machen, um gehört zu werden." Es sei schon eine Schwierigkeit, europäische Themen so zu vermitteln, dass der Einzelne erkennen kann, wo er unmittelbar betroffen ist.

Dazu zähle beispielsweise, den Menschen klar zu machen, was Binnenmarkt bedeutet. Nämlich, dass man seine Produkte in ganz Europa kaufen und verkaufen könne und überall die gleichen Qualitätsstandards gälten. "Oder wenn jemand innerhalb der Europäischen Union irgendwo arbeiten oder wohnen will, dann ist er schon unmittelbar betroffen." Man brauche kein Visum und auch keine Aufenthaltsgenehmigung.



Gerade angesichts der Brexit-Krise müsse man sich bewusst machen, was das Bündnis für jedes einzelne Mitgliedsland bedeutet. "Es reicht nicht, die Europäische Union als Verteilungsunion zu verstehen, mit Ein- und Auszahlungen und der Erwartung, dass sich das unterm Strich rentieren muss."