Schwerin

Linksfraktion will Gespräch zur Herabsetzung des Wahlalters

07.05.2019, 07:12 Uhr | dpa

Die Linke hält an ihren Plänen fest, das Wahlalter für Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern herabzusetzen und sieht sich dabei von Rechtswissenschaftlern bestätigt. Wie die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt sagte, liegt jetzt ein Kurzgutachten vor, das die von ihrer Fraktion schon lange erhobene Forderung verfassungsrechtlich stützt. In der fünfseitigen Expertise kämen die Wahlrechtler Prof. Hermann Heußner und Prof. Arne Pautsch zu dem Ergebnis, dass zumindest 17-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern nicht von Landtagswahlen ausgeschlossen werden dürften. Daher werde die Linksfraktion in der Sitzung des Rechtsausschusses am Mittwoch ein Expertengespräch beantragen. Im Januar hatte die Linke im Landtag für ihre Gesetzesinitiative, das Mindestwahlalter für Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken, keine Mehrheit gefunden.