Berlin

Unfall in Mariendorf: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

07.05.2019, 07:55 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Mariendorf lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 76 Jahre alte Frau war am Montagmittag mit ihrem Rad auf dem Mariendorfer Damm unterwegs, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Zeugenaussagen zufolge habe ein Lkw-Fahrer die Frau so dicht überholt, dass diese ins Straucheln geriet, die Fahrzeuge sich berührten und die Frau anschließend stürzte. Die Seniorin wurde mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.