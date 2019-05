Osann-Monzel

Ferienhausbesitzer findet beim Entrümpeln Weltkriegsmunition

07.05.2019, 08:56 Uhr | dpa

Beim Entrümpeln seines Ferienhauses hat der Eigentümer in Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich) eine Kiste mit alter Weltkriegsmunition gefunden. Wie die Polizei in Wittlich am Dienstag mitteilte, hatte der Mann am Montag die Beamten alarmiert. Diese stellten vor Ort die verrostete, aber scharfe Munition sicher. Experten des Kampfmittelräumdienstes kümmerten sich um deren Vernichtung. Der Hausbesitzer gab an, das Ferienhaus vor 40 Jahren gekauft und die Kiste beim Aufräumen eines Schuppens gefunden zu haben.