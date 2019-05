Borna

Motorradfahrschüler fährt Fünfjährigen auf Fahrrad an

07.05.2019, 08:58 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrschüler hat in Borna einen Fünfjährigen auf einem Fahrrad angefahren. Der Junge kam mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrschüler blieb unverletzt. Der Fünfjährige überquerte am Montagmorgen eine Straße, obwohl die Fußgängerampel rot war. Der 24 Jahre alte Fahrschüler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Fahrrad des Jungen. Das Kind, das keinen Helm trug, stürzte auf die Straße.