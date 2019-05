Ludwigsau

Dachstuhlbrand nach Defekt an Solaranlage

07.05.2019, 09:19 Uhr | dpa

Ein technischer Defekt an der Solar-Anlage eines Zweifamilienhauses in Ludwigsau (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro ausgelöst. Die Anwohner hätten in der Nacht zum Dienstag erst einen Knall gehört und dann auch noch versucht, das Feuer mit Wasser aus Eimern zu löschen, sagte ein Polizeisprecher. Das habe aber keinen Erfolg gebracht. Der Dachstuhl des Hauses sei ausgebrannt. Die vier Bewohner sein aber unverletzt geblieben.