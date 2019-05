Hamburg

Erster Lotto-Millionengewinn in Hamburg in diesem Jahr

07.05.2019, 10:43 Uhr | dpa

Der erste Millionengewinn in Hamburg in diesem Jahr geht an eine Frau aus dem Bezirk Harburg. Foto: Inga Kjer/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Der erste Millionengewinn in Hamburg in diesem Jahr geht an eine Frau aus dem Bezirk Harburg. Sie gewann rund 1,58 Millionen Euro mit der Zusatzlotterie Spiel77, wie die Lotto-GmbH am Dienstag mitteilte. Die Frau hatte den richtigen Spielschein den Angaben zufolge in einer Annahmestelle im Stadtteil Neugraben-Fischbek abgegeben. Nun werden der glücklichen Gewinnerin genau 1 577 777 Euro überwiesen, hieß es.