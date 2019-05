Wörth an der Donau

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3

07.05.2019, 11:01 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ist ein Mensch ums Leben gekommen. In den Unfall am Dienstagmorgen zwischen Wörth an der Donau und Rosenhof waren ein Auto und ein Lastwagen verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Details waren zunächst nicht bekannt. Die A3 wurde in Richtung Regensburg gesperrt.