Fürth

Seguin wechselt endgültig von Wolfsburg nach Fürth

07.05.2019, 12:30 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Paul Seguin wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach dieser Saison endgültig verlassen. Zweitliga-Club SpVgg Greuther Fürth gab am Dienstag bekannt, eine Kaufoption für den bereits im Winter aus Wolfsburg ausgeliehenen Profi gezogen zu haben. Der 24-Jährige erhält bei den Franken einen Dreijahresvertrag. In bislang zehn Ligaspielen für das Kleeblatt gelangen Seguin zwei Tore und eine Vorlage. In Wolfsburg war er zuletzt sportlich ohne Chance.