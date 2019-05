Fürth

Greuther Fürth zieht Kaufoption bei Mittelfeldspieler Seguin

07.05.2019, 12:30 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Paul Seguin länger an den Verein gebunden. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, zog er die Kaufoption für den im Winter vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Profi. Der 24-Jährige bekam bei den Franken einen Dreijahresvertrag. "Paul hat keine große Eingewöhnungszeit bei uns gebraucht und ist direkt zu einem Stammspieler geworden", sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

In bislang zehn Ligaspielen für das Kleeblatt gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. "Ich bin froh, dass meine Zukunft nun geklärt ist und ich weiter für Fürth auflaufen darf", sagte Seguin. Trainer Stefan Leitl sieht weitere Entwicklungsmöglichkeiten. "Er hat in der Rückrunde seine Qualitäten schon häufig gezeigt, wir sehen in ihm aber auch noch einiges an Potenzial. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten", sagte der Coach.

Am Montag hatte schon Kapitän Marco Caligiuri seinen Vertrag verlängert. Der 35 Jahre alte Abwehrspieler geht damit im Sommer in seine insgesamt neunte Saison bei den Franken.