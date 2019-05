Kaiserslautern

Müllmann rettet Katze aus Abfalltonne

07.05.2019, 12:35 Uhr | dpa

Ein Müllmann hat in Kaiserslautern eine entlaufene Katze aus einer misslichen Lage befreit. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mitteilte, hatte der Arbeiter das Tier in einem Staubsaugerkarton in einer Mülltonne gefunden. Er gab den Vierbeiner in ein Tierheim. Dort konnte ihn die 47 Jahre alte Halterin, die bereits nach ihrer Katze gesucht hatte, wenig später in Empfang nehmen. Die Polizei ermittelt, ob es Hinweise auf Tierquälerei gibt. "Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Katze selbst in den Beutel geklettert ist", sagte ein Polizeisprecher. Dem Tier gehe es gut. Die Halterin erstattete Anzeige.