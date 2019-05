Wiesbaden

SGL Carbon beginnt Jahr mit Umsatzplus

07.05.2019, 12:40 Uhr | dpa

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon sieht sich nach einem robusten Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2019. "Wir sind überzeugt, dass wir uns trotz weltweit abschwächender Konjunktur auch in diesem Jahr gut behaupten werden", sagte Konzernchef Jürgen Köhler am Dienstag in Wiesbaden.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres legten die Erlöse von SGL Carbon um knapp zehn Prozent auf 289 Millionen Euro zu. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen sank hingegen um neun Prozent auf 18,7 Millionen Euro. Der Rückgang gehe auf einen Grundstückverkauf im Vorjahr zurück, teilte das Unternehmen mit. Ohne diesen wäre das operative Ergebnis gestiegen.

Der Manager bestätigte die Prognosen für 2019. Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen (2018: 1,048 Milliarden Euro). Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern rechnet Köhler nach dem deutlichen Anstieg im Vorjahr mit einer Stabilisierung (2018: 64,6 Mio).

An dem Technologiekonzern sind die Autobauer BMW und VW sowie die Aufsichtsratschefin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion beteiligt.