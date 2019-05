Oberursel (Taunus)

Raubüberfall auf Lokal: Polizei fahndet weiter nach Tätern

07.05.2019, 12:42 Uhr | dpa

Nach einem spektakulären Raubüberfall auf ein Lokal in Oberursel im Taunus fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Fünf Maskierte sollen die Gaststätte, die sich selbst Café nennt, in der Nacht zum Montag gestürmt und mehrere tausend Euro erbeutet haben. Zeugenaussagen zufolge soll einer der Männer eine Langwaffe getragen haben. Ob dies eine echte Waffe war, sei ebenso Teil der Ermittlungen wie die Frage, woher das erbeutete Geld genau stammt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Wiesbaden. Die Täter hatten bei dem Überfall Reizgas versprüht und waren mit einem Auto geflohen. Der Wagen sei - entgegen den ersten Angaben der Polizei - nicht weiß gewesen, sondern schwarz.