Erfurt

Weniger Petitionen, aber mehr Beteiligung im Internet

07.05.2019, 12:42 Uhr | dpa

Im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Anliegen eingegangen als in den Jahren zuvor. Die Zahl sank auf 831 und damit um 294 im Vergleich zum Jahr 2017, wie aus dem aktuellen Arbeitsbericht des Ausschusses hervorgeht. Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) und der Ausschussvorsitzende Michael Heym (CDU) stellten diesen am Dienstag in Erfurt vor. In den Jahren 2013 bis 2017 erreichten jeweils mehr als 1000 Petitionen den Ausschuss. Zugleich stieg im vergangenen Jahr aber die Beteiligung der Menschen an Petitionen auf der Internetplattform des Landtages. Dort unterstützten rund 11 658 Menschen Online-Petitionen. Dies sei ein neuer Rekord, sagte Diezel.