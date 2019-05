Kassel

Umfrage: Bau-Boom beschert Handwerk gute Geschäfte

07.05.2019, 14:04 Uhr | dpa

Das Handwerk in Nord-, Ost- und Mittelhessen ist dank des Bau-Booms erfolgreich in das laufende Jahr gestartet. "Gute Geschäftsbeurteilungen, hohe Auftragsbestände und Umsätze prägen das Bild im traditionell eher schwachen Frühjahrsquartal", sagte der Präsident der Handwerkskammer Kassel, Heinrich Gringel. Die Kammer veröffentlichte am Dienstag in Niestetal ihre aktuelle Konjunkturumfrage. Haupttreiber der guten Konjunktur sei das Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Hier seien nahezu 100 Prozent der Betriebe zufrieden.

Laut der Handwerkskammer ist die konjunkturelle Unsicherheit, die im Herbst um sich gegriffen habe, im Handwerk bisher nicht angekommen. "Allerdings werden die zukünftigen Geschäftsaussichten schwächer beurteilt als im Vorjahr", sagte Gringel. Die aktuelle Lage würden die Betriebe dagegen günstiger als im Vorjahr bewerten: 46,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 41,8 Prozent) beurteilten sie mit "gut".

Das Handwerk ist der Kammer zufolge gut ausgelastet. Mehr als 30 Prozent der Betriebe arbeiteten an oder über ihrer Kapazitätsgrenze. Die Schattenseite für Kunden: Durch steigende Kosten sowie wachsende Nachfrage hätten knapp ein Drittel der Betriebe ihre Preise erhöht. Höhere Verkaufspreise verbuchten vor allem die Betriebe des gesamten Baugewerbes. Sorgenkind bleibt das Kfz-Handwerk. Viele Betriebe klagten über schlechte Geschäfte.

Die Handwerkskammer befragt vierteljährlich 860 repräsentativ ausgewählte Betriebe. Das Handwerk in Nord-, Ost- und Mittelhessen beschäftigt 92 200 Mitarbeiter in mehr als 16 200 Betrieben.