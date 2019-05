Hamburg

Pokalfinale zwischen Flensburg und Lübeck terminiert

07.05.2019, 14:12 Uhr | dpa

Das schleswig-holsteinische Fußball-Pokalendspiel zwischen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und dem VfB Lübeck wird am Finaltag der Amateure am 25. Mai um 16.15 Uhr auf der Lübecker Lohmühle angepfiffen. Nachdem sämtliche Endspielteilnehmer der deutschen Landespokal-Wettbewerbe feststanden, wurden am Dienstag die genauen Anstoßzeiten von den Verbänden mitgeteilt.

Der Termin des Hamburger Endspiels zwischen dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt und dem Oberligisten TuS Dassendorf um 10.30 Uhr im Stadion Hoheluft hatte schon zuvor festgestanden. Die Sieger aus Hamburg und Schleswig-Holstein qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2019/20. Die ARD überträgt alle Finals in insgesamt drei Konferenzblöcken live. Die dritte Anstoßzeit ist um 14.15 Uhr. Der Finaltag der Amateure fällt in diesem Jahr erstmals mit dem Finale um den DFB-Pokal zusammen, das um 20.00 Uhr in Berlin angepfiffen wird.