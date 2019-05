Marienberg

Parteibüro der AfD im Erzgebirgskreis beschmiert

07.05.2019, 15:35 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Marienberg (Erzgebirgskreis) ein Parteibüro der AfD beschmiert. Sie brachten am Montag mehrere 120 mal 120 Zentimeter große Symbole - Hammer und Sichel - sowie einen Schriftzug an, auf dem "Antifa" zu lesen war, wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte. Auch benachbarte Gebäude wurden den Angaben zufolge beschmiert.