Kiel

SPD will bei Europawahl im Norden über Bundesergebnis liegen

07.05.2019, 15:35 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten wollen bei der Europawahl am 26. Mai im Norden besser abschneiden als auf Bundesebene. "Wir kämpfen dafür, dass wir bei der Wahl die stärkste Partei in Schleswig-Holstein werden", sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli am Dienstag. Ziel sei ein gutes Ergebnis, "Spekulationen über Prozentpunkte will ich nicht anstellen". Sie will im Wahlkampf vor allem mit dem sozialen Europa, einem europaweiten Mindestlohn und einer Stärkung der Mitbestimmung punkten. Bei der Europawahl 2014 hatte die SPD im Land 31,9 Prozent erreicht. Größte Chancen auf einen Sitz im Europaparlament aus dem Norden hat die stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Delara Burkhardt. Sie kandidiert auf Platz fünf der Bundesliste.