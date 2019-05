Saarbrücken

Ermittlungen gegen Abgeordneten wegen Geldwäsche-Verdachts

07.05.2019, 15:42 Uhr | dpa

Wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen den saarländischen Landtagsabgeordneten Dieter Heckmann (SPD). Er soll Ende vergangenen Jahres bei der Sparkasse Saarbrücken ein Tagesgeldkonto eröffnet und 76 400 Euro in bar eingezahlt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Auf Nachfrage der Bank habe er sich in Widersprüche verwickelt; daraufhin habe das Geldinstitut eine Verdachtsanzeige gestellt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Heckmann habe angegeben, dass er das Geld für eine ältere Dame sicher verwahren wollte, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Der SPD-Politiker sitzt seit März 2018 im Saar-Landtag und kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai in Sulzbach.