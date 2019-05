Mainz

Rheinland-Pfalz strukturiert Hilfen für Unwetter-Opfer um

07.05.2019, 16:53 Uhr | dpa

Das Land Rheinland-Pfalz wird die Unterstützung für Unwetteropfer umstrukturieren. Von Starkregen Betroffene sollen an Soforthilfe statt bisher maximal 1500 Euro künftig bis zu 2500 Euro je Haushalt bekommen können, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz ankündigte. Zudem solle die Beantragung entbürokratisiert werden. Dazu führe das Innenministerium nun Gespräche mit kommunalen Vertretern. Wegfallen soll die individuelle Finanznothilfe. Die konnte bislang über die Soforthilfe hinausgehen. In der Realität hätten davon wegen der Bedürftigkeitsprüfung vergleichsweise wenige profitiert, sagte Dreyer.