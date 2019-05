Elmshorn

Schaf in Elmshorn mit Armbrust beschossen

07.05.2019, 17:01 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat auf einer Weide in Elmshorn ein Schaf mit einer Armbrust beschossen. Ein etwa 40 Zentimeter langer, mit einer Stahlspitze versehener Pfeil habe im Rücken des Tieres gesteckt, berichtete die Polizei am Dienstag. Eine Passantin hatte das verletzte Schaf am Sonntagvormittag entdeckt und die Polizei verständigt. Nach Angaben des 69 Jahre alten Halters war das Tier am Samstagabend noch unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Schütze von einem angrenzenden Fußweg aus oder direkt auf der Weide stehend geschossen haben. Nach Angaben des Besitzers war das Schaf am Dienstag auf dem Wege der Besserung.