Eisenach

Landeskirchenarchiv bekommt 14 Regalkilometer mehr Platz

07.05.2019, 17:56 Uhr | dpa

Das Archiv der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in Eisenach soll wachsen und mehr Platz für Akten und Dokumente bieten. Landesbischöfin Ilse Junkermann und die Archivleiterin Hannelore Schneider legten am Mittwoch offiziell den Grundstein für eine rund vier Millionen Euro teure Erweiterung, wie die EKM mitteilte. Geplant sind unter anderem 14 zusätzliche Regalkilometer zur Aktenaufbewahrung, zwei große Sortier- und Bearbeitungsräume sowie ein unterirdischer Gang, der den Anbau mit dem bestehenden Gebäude verbinden soll.

Durch Gemeindefusionen und die Schließung von Pfarrämtern werde mehr Platz für die Archivierung gebraucht, hieß es in einer Mitteilung der EKM. Das erweiterte Archiv soll bereits im Sommer 2020 eingeweiht werden. Zwischen dem vorhandenen Gebäude und dem Neubau soll ein neuer Lesehof entstehen. Im Landeskirchenarchiv Eisenach lagern nach Angaben der EKM teils 1000 Jahre alte Dokumente sowie Bestände von neun historischen Thüringer Landeskirchen.