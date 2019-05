Berlin

Ampelmann-Strampler für "Baby Sussex"

07.05.2019, 18:22 Uhr | dpa

Herzogin Camilla (r) erhält in der Charite ein Geschenk für ihr Enkelkind von Saskia Etzold. Foto: Ralf Hirschberger (Quelle: dpa)

Das noch namenlose "Baby Sussex", erstes Kind von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, bekommt aus Berlin einen Strampler mit grünem Ampelmännchen. Herzogin Camilla, Frau des nun vierfachen Großvaters Prinz Charles, nahm das Geschenk während eines Besuchs in der Charité entgegen. "Ich dachte, sie möchte vielleicht dem kleinen Baby etwas mitbringen, hat hier aber sicher keine Zeit zum shoppen", sagte Saskia Etzold, stellvertretende Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Klinik, nach der Übergabe.

Mitbringsel mit den schon von DDR-Ampeln berühmten Männchen gelten als sehr beliebt bei Berlin-Touristen. Camilla reagierte sehr freundlich auf das Geschenk, an dem auch ein "It's a boy"-Luftballon befestigt war. Sie werde das Geschenk an Harry und Meghan übergeben, versprach Camilla. "Sie werden begeistert sein."