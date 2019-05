Mannheim

Weltmeisterin Blum gewinnt Großen Preis beim Maimarktturnier

07.05.2019, 18:24 Uhr | dpa

Weltmeisterin Simone Blum hat den Großen Preis beim Maimarktturnier in Mannheim gewonnen. Die Springreiterin aus Zolling blieb mit ihrer 12-jährigen WM-Stute Alice auch im Stechen am Dienstag in überlegenen 35,17 Sekunden strafpunktfrei. "Alice war der absolute Wahnsinn", lobte die Siegerin ihr Pferd, das an selber Stelle vor zwei Jahren den internationalen Durchbruch geschafft hatte. Zweiter wurde der Spanier Sergio Alvarez Moya auf Attraction (0/36,51 Sek.). Blums WM-Mannschaftskollege Maurice Tebbel (Emsbüren) wurde auf Don Diarado Dritter (0/37,44 Sek.).