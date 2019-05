Stuttgart

Razzien gegen organisierte Kriminalität: Verdächtige in Haft

07.05.2019, 18:41 Uhr | dpa

Der Schattenriss eines Mannes ist in der Justizvollzugsanstalt in einer Tür zu sehen. Foto: Felix Kästle/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Großeinsatz gegen illegalen Drogenhandel und andere Verbrechen sind im Südwesten sieben mutmaßliche Täter verhaftet worden. An Razzien in Stuttgart und Umgebung seien am Dienstag mehr als 700 Beamte beteiligt gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dabei seien 38 Wohn-, Büro- und Gastronomieobjekte in der Landeshauptstadt sowie in den Kreisen Böblingen, Esslingen und Waiblingen durchsucht worden.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte, einige der Verdächtigen könnten dem Umfeld verbotener rockerähnlicher Gruppierungen zugerechnet werden. "Wir lassen es nicht zu, dass sich hier kriminelle Strukturen entwickeln. Dem treten wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats entgegen", sagte Strobl laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Den Razzien waren verdeckte Ermittlungen der Kripo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, wegen des Handels mit Kokain und Marihuana, der Geldwäsche, der Schutzgelderpressung und wegen Waffendelikten vorausgegangen.