Bensheim

23-Jähriger attackiert Stiefmutter mit Messer

07.05.2019, 22:37 Uhr | dpa

Ein 23-Jähriger hat in Bensheim seine Stiefmutter mit einem Messer attackiert. Die 41-Jährige sei dabei am Arm verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach zückte der Mann das Jagdmesser bei einem Familienstreit. Der 23-Jährige habe bei seiner Festnahme am Tatort am frühen Abend Widerstand geleistet, hieß es. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Stiefsohn musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei verletzte er sich, als er eine Türverglasung einschlug. Zwei Zeugen des Streits wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt, wie es hieß. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.