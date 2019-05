Ahrenshoop

65-Jährige in Ahrenshoop von Auto erfasst und verletzt

07.05.2019, 22:44 Uhr | dpa

Ein 65-jährige Frau ist im Landkreis Vorpommern-Rügen von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Sie habe bei dem Unfall in Ahrenshoop gerade neben ihrem Auto gestanden, um etwas aus dem Fahrzeug zu nehmen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Ein 75-Jähriger habe dies nicht erkannt und die leicht geöffnete Tür sowie die Frau mit seinem Auto erfasst, hieß es. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in eine Stralsunder Klinik.