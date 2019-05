Würzburg

Millionenschwerer Wirtschaftsprozess beginnt

08.05.2019, 01:27 Uhr | dpa

Das Justizzentrum in Würzburg. Foto: Daniel Karmann/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil er Anleger um knapp elf Millionen Euro betrogen haben soll, steht von heute an ein 62-jähriger Mann vor dem Landgericht Würzburg. Als Vorstand eines Beteiligungsfonds soll er Gelder veruntreut und Anlegern die schlechte Lage des Fonds verschwiegen haben, so die Anklage. Ihm wird Betrug durch Unterlassen in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Die vermuteten Taten liegen teils schon mehr als zehn Jahre zurück. Mehrere Geschäftspartner waren bereits 2016 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof bestätigte das damalige Urteil.