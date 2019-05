Magdeburg

Kramp-Karrenbauer für Wahlkampf in Magdeburg zu Gast

08.05.2019, 01:29 Uhr | dpa

Nur vier Tage nach ihrem letzten Besuch kehrt CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Sachsen-Anhalt zurück. Eine Wahlkampftour für die Europawahl führt die Saarländerin heute auf den Alten Markt in Magdeburg. Dort wird sie gemeinsam mit CDU-Landeschef Holger Stahlknecht und dem sachsen-anhaltischen Spitzenkandidaten der Partei, Sven Schulze, auftreten. Schulze sitzt bereits als Abgeordneter im Europaparlament.

Kramp-Karrenbauer hatte erst vorigen Samstag einen Abstecher nach Sachsen-Anhalt gemacht. Als Rednerin auf einem Landesparteitag in Halle sprach sie sich dort vehement gegen eine Steuer auf das klimaschädliche Kohlendioxid aus und sorgte bundesweit für Debatten. Die Europa- und Kommunalwahlen finden am 26. Mai statt. Bis dahin sind laut Landes-CDU keine weiteren Wahlkampfauftritte mit der Bundeschefin in Sachsen-Anhalt geplant.