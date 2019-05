Berlin

Astronaut Alexander Gerst in Berlin erwartet

08.05.2019, 02:25 Uhr | dpa

Mehrere Monate nach seiner Rückkehr von der Internationalen Raumstation (ISS) tritt Astronaut Alexander Gerst (43) heute gleich mehrfach in Berlin in Erscheinung. Der Geophysiker aus Künzelsau in Baden-Württemberg ist zunächst im Wirtschaftsausschuss des Bundestages zu Besuch. Am Nachmittag spricht "Astro-Alex" zum Abschluss der Digitalkonferenz re:publica - es soll um das Verhältnis von Raumfahrt und Gesellschaft gehen. Zu beiden Terminen wird auch der Chef der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), Johann-Dietrich Wörner, erwartet. Gerst war im Dezember von seiner inzwischen zweiten Mission auf der ISS zurückgekehrt. Bei der re:publica ist das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt.