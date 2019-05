Erfurt

Plan zur Verbesserung der Situation von Behinderten

08.05.2019, 03:08 Uhr | dpa

Mit rund 130 Maßnahmen will Thüringen an der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) arbeiten. Sozialministerin Heike Werner (Linke) stellt den neuen Maßnahmenplan für den Freistaat während einer Fachkonferenz heute in Erfurt vor. Das Konzept wurde bereits Ende März vom Landtag beschlossen.

Es sieht unter anderem vor, dass künftig die Deutsche Gebärdensprache als freiwilliges Wahlfach in den Stundenplan für schwerhörige oder taube Schüler aufgenommen werden soll. Außerdem soll die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen innerhalb der Landesverwaltung auf durchschnittlich 7,5 Prozent gesteigert werden, wenn sich fachlich geeignete Bewerber finden.