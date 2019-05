Weimar

Treffen des Volkshochschulverbands: CDU-Chefin erwartet

08.05.2019, 04:13 Uhr | dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will ihren Posten als Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbands (DVV) nach Verbandsangaben behalten. Sie werde heute an der Mitgliederversammlung des Verbandes in Weimar teilnehmen und für das Amt der Präsidentin kandidieren, sagte eine DVV-Sprecherin. Bei dem Treffen soll der Vorstand des Verbands neu gewählt werden. Kramp-Karrenbauer war bereits am Dienstag zu einem Festakt des DVV International erwartet worden, sagte dann jedoch kurzfristig ab.

Die Volkshochschulen feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto "zusammenleben. zusammenhalten". Nach Angaben des DVV gibt es bundesweit rund 900 Volkshochschulen. Mit seinem Institut für Internationale Zusammenarbeit ist der DVV auch in mehr als 30 Ländern aktiv und baut unter anderen Bildungszentren mit auf.