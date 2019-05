Reinfeld

Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf A1 im Kreis Stormarn

08.05.2019, 06:03 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Kreis Stormarn ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld. Genauere Angaben zum Unfallhergang oder den Beteiligten konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen zunächst nicht machen. Die Autobahn musste in Richtung Norden für fast zwei Stunden gesperrt werden.