Kiel

Kieler FDP-Fraktionschef gegen CO2-Steuer

08.05.2019, 07:50 Uhr | dpa

Die FDP im Kieler Landtag widerspricht Forderungen nach Einführung einer CO2-Steuer. "Ich glaube nicht, dass dies eine sinnvolle Maßnahme für mehr Klimaschutz wäre", sagte Fraktionschef Christopher Vogt im Blick auf die am Donnerstag in Hamburg startende Umweltministerkonferenz. "Ich fürchte, dass diese Steuer zu einer zweiten Öko-Steuer wird." Diese würde Mittelstand, Pendler, Familien und Senioren belasten, ohne dass effektiv CO2 eingespart und der finanzielle Aufwand an anderer Stelle ausreichend kompensiert würden.

"Unstrittig ist, dass wir den CO2-Ausstoß insgesamt reduzieren müssen, um die Klimaziele zu erreichen", sagte Vogt. Dafür habe Schleswig-Holstein im Bundesrat Eckpunkte vorgelegt. "Wir haben uns dabei ausdrücklich nicht auf das Instrument einer CO2-Steuer festgelegt." Ziel müsse es sein, richtige Anreize zur CO2-Einsparung zu setzen und dabei nicht die Falschen zu treffen.

"Das klappt aus meiner Sicht am besten, wenn klar definiert wird, wie viel CO2 ausgestoßen werden darf und dann für diese Menge Emissionszertifikate ausgegeben werden, die gehandelt werden können", sagte Vogt. Über einen solchen Handel entstünde auf dem Markt ein sinnvoller CO2-Preis, der die gewünschten Anreize setzt. So würden klimafreundlichere Technologien wie Erneuerbare Energien attraktiver.

"Ich warne vor Schnellschüssen wie in Frankreich", sagte Vogt zu den dort geplanten Reformen, die zum Beginn der Gelbwesten-Proteste geführt hatten. Soziale Verwerfungen und die Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands müssten unbedingt vermieden werden. "Wir wollen die Verbraucher, die ihr Verhalten beim Heizen oder Pendeln in den allermeisten Fällen nicht kurzfristig ändern können, nicht zusätzlich belasten." Der Bund sollte klimaschädliche Subventionen auf den Prüfstand stellen und das Bahnfahren durch eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes und mehr Investitionen attraktiver machen.