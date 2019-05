Rostock

41-Jähriger bei Autounfall lebensbedrohlich verletzt

08.05.2019, 08:37 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock ist ein 41-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war der Mann Beifahrer in einem Auto. Die 31 Jahre alte Fahrerin des Wagens habe am Dienstagabend beim Abbiegen von der Bundesstraße 105 die Kontrolle verloren. Das Auto prallte gegen eine Leitplanke, überschlug sich, stieß gegen einen Lichtmast und noch gegen eine Ampel. Beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten befreit werden. Der Beifahrer kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Ursache sei noch unklar.