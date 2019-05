Dresden

Finanzminister will mit "Klartext" neue Impulse setzen

08.05.2019, 09:20 Uhr | dpa

Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) will mit einer neuer Gesprächsreihe "Klartext" mit Bürgern und Experten über Finanzpolitik reden. "Ich meine, dass wir in Sachsen oft zu sehr im eigenen Saft schmoren. Wir müssen unseren Blick stärker öffnen, was sich im Bund und in Europa entwickelt und uns neue Ideen anhören", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur. Deswegen will er künftig regelmäßig externe Experten einladen. Zur ersten Veranstaltung am 10. Mai werden Jakob von Weizsäcker, Chefvolkswirt im Bundesfinanzministerium, sowie der stellvertretende OECD-Generalsekretär Ludger Schuknecht zum Thema "Wohin steuert Europa" erwartet. Eingeladen sind Wissenschaftler, Verbände und Finanzexperten - das Format ist aber auch offen für Bürger. Die Reihe solle auch dazu dienen, Themen der Politik transparenter zu machen.