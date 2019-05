Magdeburg

Laprevotte fällt im Abstiegskampf wegen Bänderrisses aus

08.05.2019, 09:23 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg muss im womöglich schon entscheidenden Spiel um Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldmann Charles Elie Laprevotte verzichten. Wie der Tabellen-17. am Mittwoch via Twitter bekanntgab, erlitt Laprevotte bei der 2:4-Niederlage am vergangenen Samstag auswärts gegen den VfL Bochum einen Bänderriss. Er war bei einem Zweikampf mit dem linken Fuß umgeknickt.

Die genaue Diagnose steht nun nach einer MRT-Untersuchung fest. Laprevotte wird damit am kommenden Samstag in der Partie beim Aufstiegskandidaten 1. FC Union Berlin fehlen. Vor dem 33. Spieltag hat Aufsteiger und Liganeuling Magdeburg zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16. Platz 15 ist mit sieben Zählern Rückstand für die Mannschaft von Trainer Michael Oenning bereits außer Reichweite.