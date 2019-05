Lübeck

Handwerkskammer Lübeck mit neuem Präsidenten

08.05.2019, 11:08 Uhr | dpa

Der Lübecker Zimmerermeister Ralf Stamer ist neuer Präsident der Handwerkskammer Lübeck. Der 58-Jährige wurde ohne Gegenkandidat von der Vollversammlung gewählt, teilte die Kammer am Mittwoch mit. Stamer sagte, er wolle sich in den kommenden Jahren unter anderem für eine Aufwertung der handwerklichen Berufsausbildung einsetzen. Eine Fortbildung zum Handwerksmeister müsse ebenso wie ein Hochschulstudium kostenfrei sein, forderte der neue Kammerpräsident.

Stamer löst Günther Stapelfeldt ab, der nach fünf Jahren an der Kammerspitze in den Ruhestand geht. Die Handwerkskammer Lübeck vertritt rund 20 000 Handwerksbetriebe mit insgesamt 170 000 Beschäftigten in den Städten Kiel, Lübeck und Neumünster sowie den Kreisen Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Plön, Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.