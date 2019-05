Kiel

Viehdiebe in Kiel flüchten mit Schafherde

08.05.2019, 11:21 Uhr | dpa

Viehdiebe haben in Kiel-Elmschenhagen eine Schafherde von einer Koppel gestohlen. Die Täter erbeuteten in der Nacht zum Montag zwölf Zwergschafe und sechs Lämmer. Die schwarzen, braunen beziehungsweise weißen Tiere seien vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden, teilte die Polizeidirektion Kiel am Mittwoch mit. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.