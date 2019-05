Baesweiler

Betrunkene Frau ohne Führerschein rammt sechs Autos

08.05.2019, 11:21 Uhr | dpa

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Baesweiler bei Aachen sechs geparkte Fahrzeuge gerammt und ist daraufhin zu Fuß geflüchtet. Polizisten erwischten die 27 Jahre alte Unfallverursacherin aber kurze Zeit später, wie die Beamten mitteilten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Einen Führerschein besaß die Frau nicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die 27-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren unterziehen. Ihr Wagen wurde bei der Fahrt völlig demoliert, insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.