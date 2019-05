Dresden

Europa im Briefkasten: regionale Förderprojekte vorgestellt

08.05.2019, 11:26 Uhr | dpa

Zwei Wochen vor der Europawahl will Sachsens Wirtschaftsministerium die Bürger noch einmal von den Vorzügen der EU überzeugen. Eine Publikation mit dem Titel "Europa fördert Sachsen" werde an diesem Samstag an rund 1,5 Millionen Haushalte im Freistaat verteilt, gab das Ministerium am Mittwoch in Dresden bekannt. In jeder Ausgabe für die zehn Landkreise und die drei kreisfreien Städte würden zahlreiche Beispiele zeigen, was die EU-Förderung in den Regionen ermöglicht.

Laut Ministerium erhält Sachsen in der laufenden EU-Förderperiode rund 2,1 Milliarden Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und rund 663 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds. "Gute Lebensbedingungen für alle Europäer zu erreichen, ist ein wichtiges Ziel der EU. Mithilfe der EU-Strukturfondsförderung ist es gelungen, gezielt in kluge Köpfe, innovative Prozesse und Produkte und damit in Sachsens Zukunftsfähigkeit zu investieren", erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).